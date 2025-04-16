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ثقافة وفنون

جنات في الاستديو لاستكمال تسجيل أغاني ألبومها الجديد

جنات تجهز أغانيها
جنات تجهز أغانيها الجديدة، فيتو

تواصل الفنانة جنات بالوقت الحالي تجهيز أغاني ألبومها الجديد، والذي من المفترض طرحه بشكل سينجل خلال فترة الصيف.

ألبوم جنات الجديد 

وتتواجد جنات بالوقت الحالي في الاستديو مع الشاعر مصطفي حدوتة لاستكمال تسجيل أغانيها الجديدة والتي من المفترض أن تطرح قريبا.

ومن ناحية أخرى، حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام بأغنية جديدة باسم "أمي" 

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات أغنية "أمي"، أمي أمي أمي أمي، من مثلها أمي أنا، فديتها من مثلها، روح وقلب ذهب، أحبها أحبها، من بعد ربي حبها، إلى فؤادي الأقرب، شمعة عمري الملهمة، رغم الليالي المظلمة، والسنوات المؤلمة، راضية مبتسمة، ظلت معي حبيبة، صديقة طبيبة، بصبرها عجيبة عجيبة، لا تشتكي لا تعتب".

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