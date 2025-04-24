محافظ البحيرة: نسعى لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تمضي قدما نحو تعزيز الزراعة الذكية مناخيًّا والتنوع البيولوجي الزراعي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف تدريب المزارعين على تطبيق تقنيات زراعية حديثة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي، وخاصة أن البحيرة تعد أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر.

تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا

عقد الدكتور حازم الديب- نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) واللجنة التنسيقية التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر.

تسليط الضوء على التحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع ومكوناته الرئيسية، إلى جانب التدخلات التي تم تنفيذها حتى الآن، بما في ذلك التوسع في إنشاء المدارس الحقلية وتطبيق معايير دقيقة لاختيار القرى المستهدفة، كما تم عرض أبرز نتائج الموسم الصيفي الماضي، وتسليط الضوء على التحديات التي واجهت تنفيذ الأنشطة خلال الفترة السابقة، كما تم أيضًا مناقشة خطة العمل المستقبلية، وسبل الدعم الفنى المطلوبة لضمان استدامة نتائج المشروع، مع التركيز على إدخال وتطبيق التقنيات الحديثة في زراعة الأرز والقمح كأحد المحاور الأساسية لتعزيز الإنتاجية والحد من آثار التغيرات المناخية.





برنامج التمويل المناخي الدولي الممول من الحكومة الكندية

قام محافظ البحيرة، والمشاركون بزيارة ميدانية إلى إحدى المدارس الحقلية النموذجية بقرية أبو الشقاف بمركز حوش عيسى، حيث تابع الوفد عن قرب نماذج حية لتطبيق تقنيات الزراعة الذكية مناخيًا، والممارسات الزراعية المستدامة التي ينفذها المزارعون في أرض الواقع، بما يعكس مدى استفادة المجتمعات الريفية من أنشطة المشروع، ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج التمويل المناخي الدولي الممول من الحكومة الكندية، ليشكل أحد المحاور الرئيسية في جهود التكيف مع التغيرات المناخية في مصر، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية من القطاع الزراعي، ورفع القدرة على مجابهة تداعيات المناخ، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد زراعي ريفي مستدام.

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