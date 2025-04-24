أزمة وقف القيد تضرب الكرة المصرية.. 10 قضايا تهدد 7 أندية.. بوطيب يجدد مشاكل الزمالك.. لاعب الجونة سبب إيقاف قيد بيراميدز.. الإسماعيلي وفاركو ودجلة وأسوان وإيسترن في القائمة

استمرت معاناة الأندية المصرية بسبب أزمة وقف القيد، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية على رأسها؛ نادي الزمالك، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

أبرزها الزمالك وبيراميدز والإسماعيلي، فيفا يعلن وقف القيد لـ7 أندية مصرية

وأكد فيفا حسب التحديث الأسبوعي على موقعه الرسمي، إيقاف القيد لـ7 من الأندية المصرية بسبب 10 قضايا جاءت كالتالي:

1- الإسماعيلي (3 قضايا)

2- الزمالك (قضية)

3- فاركو (قضية)

4- وادي دجلة (قضية)

5- أسوان (قضية)

6- إيسترن كومباني (قضيتان)

7- بيراميدز (قضية)

أبرزها الزمالك وبيراميدز الإسماعيلي، فيفا يعلن إيقاف القيد لـ7 أندية مصرية

أول رد من عمرو أدهم على وقف قيد الزمالك

وتلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغًا كبيرًا من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريبًا.

وأضاف عمرو أدهم أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجددًا.

وأوضح عضو المجلس أن الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.

ودخلت الأندية المصرية في سباق مع الزمن لإنهاء القضايا المعلقة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بأسرع وقت لرفع إيقاف القيد، وذلك بسبب المشاركة الأفريقية المرتقبة في البطولات، خاصة أن الفيفا اشترط ألا تكون الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية متورطة في أية قضايا معلقة فيما يتعلق بتأخير دفع المستحقات.

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أزمة وقف القيد بالزمالك

وتعرّض نادى الزمالك لإيقاف القيد بسبب ثلاث قضايا خلال الفترة الماضية.. الأولى من يوم 24 أبريل الماضي، وحتى سداد الغرامة بسبب مستحقات لاعبه السابق المغربى خالد بوطيب والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

ثم تكرر الإيقاف يوم 15 مايو الماضي لمدة 3 فترات جديدة بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، حيث تقدم روي أجواش أحد مساعدي المدرب البرتغالي الأسبق فيريرا بشكوي بخصوص مستحقات مالية متأخرة.

وعمل أجواش مدربًا لنادي الزمالك ضمن الجهاز الفني لجوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأبيض.

وكان فيريرا قد رحل عن تدريب نادي الزمالك في شهر مارس 2023.

وقرر الفيفا إيقاف قيد الزمالك 20 مايو الماضي بسبب مستحقات مدربه السابق باتشيكو، حيث قام محامي المدرب باللجوء إلى الفيفا وطالب بالحصول على مليون و700 ألف يورو، تشمل قيمة العقد والشرط الجزائي، لكن لم يصدر قرار الإيقاف بشكل نهائي لاستئناف الزمالك على الحكم.

الغرامة الأكبر على الزمالك بسبب خالد بوطيب

وكثف مسئولو مجلس إدارة نادي الزمالك التواصل مع محامي اللاعب المغربى خالد بوطيب، خاصة أن مستحقات الأخير تمثل الغرامة الأكبر على القلعة البيضاء، ويبذل النادي قصارى جهده من أجل تقسيط الغرامة على ثلاث دفعات.

وكشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن مليارا و650 مليون جنيه هو حجم الديون التى ورثها المجلس الحالي للزمالك، منذ دخولهم النادى، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 422 مليونا، ودفع 576 مليون جنيه وتلقى تبرعات من محبى النادي فى حدود 75 مليونًا، وطلب قروضا بقيمة 100 مليون من البنوك نظير الاشتراكات وتسلم النادي وفي خزينته مليون جنيه فقط.

وأضاف لبيب: "نعمل على حل أزمة إيقاف القيد، وهناك تفاوض مع كل الأطراف، المجموعة التي أنتمي إليها فى مجلس الإدارة أعلى منى فى كل شىء، وكل منهم يبذل أقصى جهد لصالح نادي الزمالك، وكنت أتمنى وجود حازم إمام لأنه إضافة للنادي".

أرقام خالد بو طيب مع الزمالك

وفي السطور التالية نعرض مشوار خالد بو طيب بالأرقام مع نادي الزمالك بعد ما تسبب في وقف قيد القلعة البيضاء.

انضم خالد بوطيب إلى صفوف نادي الزمالك في يناير عام 2019 قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي وقضى عاما وحيدا في صفوف القلعة البيضاء ليرحل في يناير 2020.

وخاض خالد بو طيب 24 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 1536 دقيقة، ساهم خلالها بـ 7 أهداف.

وخلال الـ 24 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط وتلقى بطاقة صفراء.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن خالد بو طيب يسجل هدفا مع الزمالك كل 307 دقائق تقريبا.

وحقق بو طيب لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مع نادي الزمالك عام 2019 وسجل ركلة ترجيح في المباراة النهائية أمام نهضة بركان.

فيما كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أنه جارٍ حل أزمة النيجيري صامويل أوجو المعار لصفوف الجونة.

وتلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإخطاره بإيقاف القيد الخاص بالفريق بشكل رسمي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر أن أزمة صامويل اوجو لا تتعدى الـ50 ألف دولار وجارٍ حلها، وبعد انتهاء أزمة اللاعب الشاب سيتم رفع اسم بيراميدز من قائمة الأندية الممنوعة من القيد.

إيقاف القيد بنادي بيراميدز

وأكد مصدر نادي بيراميدز، أنه لم يتم إيقاف قيد بيراميدز بسبب مستحقات التونسي عمر لعيوني كما تردد ولكن الأمر يتعلق باللاعب الشاب النيجيري صامويل أوجو الذي لم يتمكن من إصدار جوازه الإلكتروني على موقع فيفا، مما دفع الاتحاد الدولي لإيقاف قيد ناديه الأصلي "بيراميدز" خاصة وأنه معار لنادي الجونة.

وتابع مصدر أن سر إصدار جواز إلكتروني للاعبين هو إجراء جديد يتم تنفيذه من جانب الفيفا للاعبين الذين يتحولون من اللعب في صفوف الشباب إلى لاعب محترف وهو ما ينطبق على لاعب بيراميدز، وهو إجراء جديد يتبع لأول مرة في الكرة العالمية.

وأضاف المصدر أن الفيفا اعتبر فشل اللاعب في استخراج جوازه الإلكتروني، وتنفيذ إجراءاته على موقع فيفا، مسئولية تقع على عاتق ناديه الأصلي بيراميدز لذلك قرر فيفا وضع النادي في قائمة الموقوف قيدهم لحين حل هذه المشكلة.

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