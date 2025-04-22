تعرف على جدول مباريات الزمالك الحاسمة في الدوري وموعد نهائي كأس مصر

يستعد فريق نادي لكرة القدم الزمالك لخوض عدد من المباريات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وتستعرض فيتو خلال السطور التالية جدول مباريات الزمالك المتبقية في الموسم الحالي، سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو في بطولة كأس مصر، حيث يستعد الفريق لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة، في ظل سعيه لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

ويستهل الفريق مشواره في المرحلة النهائية من الدوري بمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس الموافق 1 مايو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ثم يواجه البنك الأهلي يوم الأحد 5 مايو، قبل أن يصطدم بسيراميكا كليوباترا يوم الخميس 9 مايو، وبيراميدز يوم الإثنين 13 مايو، في لقاء مرتقب ضمن صراع الكبار.

ومن المنتظر تحديد موعد مباراتي الزمالك أمام بتروجت وفاركو لاحقًا، ضمن الجولات الأخيرة من المسابقة.

وعلى صعيد آخر، يستعد الزمالك لخوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز يوم الإثنين 20 مايو المقبل باستاد القاهرة الدولي، في مواجهة نارية على اللقب المحلي.

ويواصل الفريق تدريباته تحت قيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، وسط تركيز شديد من اللاعبين والجهاز الفني، في ظل رغبة جماهير القلعة البيضاء في رؤية فريقها يحقق الألقاب ويعود لمنصات التتويج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.