خطوات الحجز الإلكتروني لزيارة فرع بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن طريقة الحجز الإلكتروني في الفروع.

وقال مسئولو ببنك مصر إنه يمكن للعملاء الحجز الإلكتروني من خلال خدمة الإنترنت البنكي حيث حجز زيارة للفرع.

ويتم ذلك عبر عدة خطوات من خلال شاشة تسجيل الدخول يتم اختيار حجز أو إعادة حجز زيارة الفرع، ثم إدخال رقم الموبايل واختيار الفرع المراد زيارته ثم يتم اختيار الوقت والتاريخ المناسب

لكم، ثم الضغط على تأكيد الزيارة، وفى حالة الرغبة في تعديل موعد الزيارة يتم الضغط على إعادة الجدولة.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن التصرف حال فقدان الرقم السري في الفيزا.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه فى حالة عدم تذكر الرقم السري الخاص ببطاقة العميل الائتمانية يمكنه تهيئة الرقم السري من خلال خدمة الانترنت والموبايل البنكي ويتم التأكيد من خلال أي ماكينة صراف آلي داخل أو خارج مصر أو التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الاتصال بالرقم 19888 من داخل مصر أو 19888 (202+) من خارج مصر على مدار 24/7.

أما إذا كانت بطاقة العميل خصم فوري أو بطاقة مدفوعة مقدما أو بطاقة مرتبات فيمكنه تهيئة الرقم السري من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي ويتم التأكيد من خلال أي ماكينة صراف داخل أو خارج مصر أو التوجه لأقرب فرع من العميل لتهيئة الرقم السري.

ومن جانب آخر يشارك بنك مصر في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي بعدد من العروض المجانية للعملاء.

ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 30 أبريل 2025، ومنها فتح الحسابات الجارية والتوفير (أفراد) مع الإعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب والحد الأدنى لفتح الحساب ومصاريف الدمغة (حسابات جارى وتوفير عادى بالجنيه المصري (نمطي وإسلامي)، حسابات المنجز (جارى وتوفير نمطي وإسلامي)، حساب منجز بيزنس، حسابات الشباب، حساب توفير الممكن،حساب جاري حوالتي جنيه مصري / دولار امريكي، هذا بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا للحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.

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