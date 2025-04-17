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اقتصاد

بنك مصر: النظر في أسعار الفائدة على الشهادات الأسبوع المقبل

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها اليوم.

 

تأثير إيجابي في الموازنة بانخفاض تكلفة الدين

خفض أسعار الفائدة، كشف وليد جاب الله، تداعيات قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%.

وقال "جاب الله" خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": “خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خبر مفرح لقطاع الأعمال، وسيكون لقرار البنك المركزي تأثير إيجابي في الموازنة العامة للدولة بانخفاض تكلفة الدين”.

عمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي 

وتابع: "سيكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي".

ولفت إلى أن النزول بأسعار الفائدة بنسبة 2.25% يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وأصبحت هناك فرصة تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار.

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