مصر تحتفل بيوم الكرامة.. جمال حمدان متحدثًا عن سيناء: مصر الصغرى وقلبها النابض.. صندوق الذهب والمعادن التي لا تحصى.. والتعمير الضمان الحقيقي للحفاظ عليها

تبدأ اليوم، في مختلف محافظات مصر، احتفالات عيد تحرير سيناء، والتي تُحيي ذكرى استرداد الأرض الغالية التي ظلت محتلة من قِبَل العدو الإسرائيلي لمدة 15 عامًا، وانتهى احتلالها في 25 أبريل عام 1982، بعد توقيع اتفاقية السلام التاريخية التي أبرمها الرئيس الراحل أنور السادات مع إسرائيل، إثر انتصار أكتوبر المجيد عام 1973.

وفي مثل هذا اليوم، تم رفع العلم المصري عاليًا على مدينتي رفح وشرم الشيخ، إيذانًا باستكمال الانسحاب الإسرائيلي من كل شبر في سيناء، وعودة السيادة المصرية الكاملة على أراضيها. وهو اليوم الذي خلدته الذاكرة الوطنية بـ"يوم الكرامة"، لما حمله من رمزية التحرير والإرادة الوطنية الصلبة.

سيناء... صندوق الذهب في قلب مصر

تُعد سيناء ــ التي تضم محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء ــ من أكبر المناطق المصرية من حيث المساحة، وتزخر بثروات طبيعية ومعدنية ضخمة. وقد وصفها المفكر الراحل الدكتور جمال حمدان بأنها "صندوق من الذهب"، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد صحراء جرداء كما يظن البعض، بل أرض ثرية تحمل في باطنها كنوزًا من المعادن النادرة مثل الذهب والنحاس والفيروز.

في كتابه الشهير "سيناء في الاستراتيجية والسياسة والجغرافيا"، قدم حمدان رؤية شاملة لمكانة سيناء عبر التاريخ، مؤكدًا أنها كانت ولا تزال أرضًا للمعارك ودرعًا استراتيجيًا لمصر، وممرًا للحرب والسلام معًا، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط آسيا بأفريقيا.

محاولات طمس الهوية ورفض التدويل

ويستعرض حمدان كيف حاول المستعمرون مرارًا التشكيك في مصرية سيناء، بداية من الاحتلال البريطاني الذي روج لفكرة أن سكان سيناء آسيويون، مرورًا بمحاولات إسرائيل بعد نكسة 1967 لإثارة قضايا تدويل أو تأجير أو حتى بيع سيناء كحلول لتصفية القضية.

المفكر الراحل جمال حمدان

إلا أن حمدان يؤكد أن هذه الأفكار زائفة ومصطنعة، حيث إن سيناء امتداد طبيعي لمصر، وتحمل في سكانها وثقافتها ومظاهرها الجغرافية كل ملامح الهوية المصرية، مشيرًا إلى أنها "مصر الصغرى" في تنوعها الجغرافي والبيئي.

جمال حمدان صاحب شخصية مصر

الرد على الأطماع: التعمير هو الحل

يرى حمدان أن أقوى رد عملي على أية أطماع خارجية تجاه سيناء هو تعميرها. وفى نهاية كتابه، وضع تصورًا متكاملًا لمستقبل سيناء، حيث اقترح أن يكون الساحل الشمالي زراعيًا خصبًا، والساحل الغربي نشطًا تعدينيًا، والشرقي مركزًا للرعي والتجارة، إلى جانب ازدواج قناة السويس وإنشاء أنفاق متعددة تحتها لربط سيناء بباقي مصر بشرايين نقل حديثة.

سيناء في قلب الوطن

تحمل سيناء في طياتها ذاكرة وطنية لا تمحى، وشواهد على صمود المصريين في مواجهة أطماع الغزاة، بدءًا من الفراعنة وحتى العصر الحديث. وفى هذا اليوم، لا تُجدد مصر فقط ذكرى التحرير، بل تؤكد أن التنمية والتعمير هما الضمان الحقيقي للحفاظ على سيناء حرة ومزدهرة.

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