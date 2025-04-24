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رياضة

مدرب أورلاندو وكوكي يتحدثان اليوم عن موقعة بيراميدز

بيراميدز واورلاندو،
بيراميدز واورلاندو، فيتو

يقام اليوم الخميس المؤتمر الصحفي لفريق  أورلاندو استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد المؤتمر الصحفي لاورلاندو


ويقام المؤتمر الصحفي لنادي أورلاندو في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي.

 

موعد المؤتمر الصحفي لبيراميدز


يذكر أن المؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز يقام في الساعة السادسة مساء اليوم الخميس بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وأحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي.

المؤتمر الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو

يقام اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة فريقي بيراميدز وأورلاندو المقرر لها غد الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا


ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدٍ الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري بستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساء.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

 

وتذاع مباراة بيراميدز وأورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز


وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

سيناريو تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا


ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال

أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

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