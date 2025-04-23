بيراميدز يتدرب اليوم على ملعب الدفاع الجوي وأورلاندو غدًا

يخوض فريق بيراميدز تدريبه اليوم على ملعب الدفاع الجوي مستضيف مباراته أمام أورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويقام مران بيراميدز في السابعة مساء اليوم، ويعقبه تصريحات من اللاعبين لوسائل الإعلام.

ويخوض فريق أورلاندو تدريبه غدا الخميس بالملعب الرئيس بالدفاع الجوي، بناء على ما تنص عليه لائحة الكاف.

أورلاندو يغير مكان تدريبه

وأجرى فريق أورلاندو الجنوب أفريقي تعديلا في مكان تدريبه اليوم استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز بعد غد الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر أورلاندو نقل تدريبه إلى ملعب فندق الإقامة بدلا من الملعب الفرعي رقم ٣ بستاد الدفاع الجوي.

وكان من المفترض أن يخوض فريق أورلاندو تدريباته في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي رقم ٣ بستاد الدفاع الجوي.

ووصلت بعثة نادي أورلاندو القاهرة أمس الثلاثاء قادمة من جنوب أفريقيا للدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بعد غدٍ الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

مواعيد المؤتمرات الصحفية للفريقين

الخميس 24 أبريل

مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٠٠ مساء، بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش والكابتن أحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

⁠مؤتمر نادي أورلاندو.. الساعة ٦:٣٠ بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤاتمرات استاد الدفاع الجوي.

مواعيد تدريبات بيراميدز وأورلاندو بايرتس

الخميس 24 أبريل

⁠تدريب نادي بيراميدز.. الساعة ٧:١٥ بالملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام.

⁠تدريب نادي أورلاندو.. الساعة ٩:٠٠ باستاد الدفاع الجوي الرئيسي.. ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام.

وأعلن بيراميدز ترحيبه بحضور جميع وسائل الإعلام لحضور الفعاليات الإعلامية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سيناريو تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.