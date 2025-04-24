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موعد الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وأورلاندو

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

بيراميدز ضد أورلاندو، يقام اليوم الخميس، الاجتماع الفني لمباراة فريقي بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو غدا الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا  في الساعة التاسعة مساء.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

وتذاع مباراة بيراميدز واورلاندو على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز 

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع  الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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