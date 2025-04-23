الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقعة الحسم، موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بنصف نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني، لمواجهته الحاسمة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام أورلاندو الجنوب أفريقي. 

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو  


ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بعد غد الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري بستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة علي قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز 


وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع  الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

 


حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة


ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

 

مواعيد المؤتمرات الصحفية للفريقين 

الخميس 24 أبريل

مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٠٠ مساء، بحضور المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق أحمد الشناوي بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي.

⁠مؤتمر نادي أورلاندو.. الساعة ٦:٣٠، بحضور المدير الفني جوزيه ريفيرو واللاعب تابيلو كوكي بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي.

مواعيد تدريبات بيراميدز وأورلاندو بايرتس

الخميس 24 أبريل

⁠تدريب نادي بيراميدز الساعة ٧:١٥ بالملعب الفرعي رقم ٢ بالدفاع الجوي، ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام.

⁠تدريب نادي أورلاندو الساعة ٩:٠٠ باستاد الدفاع الجوي الرئيسي، ومفتوح ١٥ دقيقة للإعلام.

وأعلن بيراميدز ترحيبه بحضور جميع وسائل الإعلام لحضور الفعاليات الإعلامية لإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سيناريو تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا


ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز اورلاندو دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وأورلاندو موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

مواد متعلقة

صن داونز يخوض ثاني تدريباته بالقاهرة اليوم استعدادا لموقعة الأهلي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

دوري أبطال أفريقيا، التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

بشرى سارة لجماهير ميلان قبل مواجهة إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا

تغييرات بالمصري أمام الزمالك بعد عودة المستبعدين بفرمان بو جلبان

يورتشيتش يعالج أخطاء لاعبي بيراميدز أمام أورلاندو في موقعة جنوب إفريقيا

زيزو أهلاوي أم زملكاوي.. لاعب مع إيقاف التنفيذ بعد رفض التجديد.. بيسيرو يطالب بمشاركته واللاعب يطالب بالتأمين.. الزمالك يرفض حمايته ويجهز ملفا كاملا بالغرامات.. والأهلي غائب عن المشهد

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

أخبار مصر: صدمة جديدة بهاتف وواتساب سارة خليفة، الكشف عن تلاعب بسعر البيض والفراخ، توجيه من تركي آل الشيخ بشأن سليمان عيد

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

غرفة الطباعة تنظم ندوة حول متطلبات التصدير والامتثال البيئي

36 جنيهًا سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالسوق المحلي

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية