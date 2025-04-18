البحث في الدفاتر القديمة!.. الزمالك يحسم مصير المثلوثي ويضغط لتجديد عقد محمد السيد.. ويتحرك لاكتشاف مواهب أفريقيا

اتخذت لجنة التخطيط فى نادى الزمالك قرارًا بعدم تجديد عقد التونسى حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبي، ما يعني غيابه لفترة طويلة وصعوبة عودته لمستواه نظرا لتقدمه فى السن.

وأكد مصدر فى نادى الزمالك أن لجنة التخطيط، والتى تعمل بالتنسيق الكامل مع المدير الفنى البرتغالى جوزيه بيسيرو، ترى أن الفريق بحاجة إلى دعم صفوفه بلاعب أجنبى جديد، يكون قادرًا على تلبية تطلعات نادى الزمالك والجهاز الفنى للمنافسة على جميع البطولات خلال الفترة المقبلة.

وفى ملف آخر، يشعر مسئولو الزمالك بالغضب الشديد تجاه موقف محمد السيد لاعب فريق الشباب مواليد 2005، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم العرض الجيد المقدم له، والذى وصلت قيمته إلى 3 ملايين جنيه فى الموسم الواحد.

ويمتد عقد محمد السيد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2025-2026، مما يثير قلق الإدارة من دخوله فى السنة الأخيرة من عقده دون اتفاق جديد، ما قد يؤدى إلى تكرار سيناريو مفاوضات التجديد الصعبة التى يعيشها الزمالك مع اللاعب أحمد سيد “زيزو” مع انتشار أنباء اقترابه من الغريم التقليدى النادى الأهلي.

وقال مصدر فى نادى الزمالك إن مجلس إدارة النادى برئاسة حسين لبيب، وعد اللاعب بالسماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجى عند وصول عرض مناسب، بشرط أن يمدد عقده حاليًا، حفاظًا على حقوق النادي.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد جلسة جديدة مع محمد السيد خلال الأيام المقبلة لمحاولة إقناع اللاعب ووكيله بالتجديد.

وفى إطار رؤية النادى المستقبلية، تابعت لجنة التخطيط، ممثلة فى أحمد حسام ميدو وحازم إمام، بطولتي كأس أمم إفريقيا للناشئين التي اقيمت فى المغرب، كأس أمم إفريقيا للشباب المقررة فى مصر نهاية فبراير، لاكتشاف مواهب شابة وضمها لقائمة الفريق تحت السن، دعمًا لخطط النادى فى بناء قاعدة قوية من اللاعبين الشباب.

نقلا عن العدد الورقي

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