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ثقافة وفنون

ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في حفل زفافها على هشام جمال (صور)

ليلي زاهر وهشام جمال،
ليلي زاهر وهشام جمال، فيتو

حفل زفاف هشام جمال وليلى زاهر ، احتفل المنتج هشام جمال بحفل زفافه على الفنانة ليلي أحمد زاهر في سقارة بعد احتفالهما بعقد قرانهما مؤخرًا.

حفل زفاف هشام جمال وليلى أحمد زاهر

وخطفت ليلي زاهر الأنظار بإطلال في حفل زفافها علي هشام جمال، كما أنها قامت باحتضانه في لحظة مؤثرة وسط الحضور. 

وكان قد شهد حفل زفاف ليلى زاهر والمنتج هشام جمال ظهورًا لافتًا للحراسات الخاصة، وذلك قبل انطلاق الحفل الليلة، حيث يقوم بتأمين موقع الحفل، 29 فرد أمن، بالإضافة إلى وجود 12 جارد آخرين. 


عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال 

واحتفل مؤخرًا الفنان أحمد زاهر بعقد قران ابنته الفنانة ليلى زاهر، على المنتج هشام جمال، حيث أقيم الحفل بقصر محمد على بمنطقة المنيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم.

وشهد على عقد القران الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما حضر الحفل الفنانون عماد زيادة وأحمد رزق ومحمد جمعة وعدد كبير من النجوم.


وكانت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر، قد أكدت أنها كانت تبحث عن شخص تشعر معه بالأمان كما تشعره مع والدها الفنان أحمد زاهر، مؤكدة أنها وجدته مع خطيبها المنتج والفنان هشام جمال

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