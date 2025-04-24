الخميس 24 أبريل 2025
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رياضة

كيف يفكر كولر في إدارة مباراة صن داونز غدًا؟

كولر
كولر

الاهلي وصن داونز،قال مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يميل إلى إجراء بعض التعديلات في تشكيل الفريق في مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة من خلال الدفع بأشرف بن شرقي أساسيا منذ بداية المباراة، حيث قالت مصادر: إن التشكيل الأقرب للأهلي غدا سيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ومصطفى العش.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وجراديشار.

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

ويفتقد النادي الأهلي العديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا الجمعة. 

قائمة غيابات الأهلي أمام صن داونز 

وتضم قائمة الغيابات كلا من: عمر الساعي وعلى معلول وخالد عبد الفتاح وسمير محمد ومصطفى مخلوف ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وكريم فؤاد. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي أمام صن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي  غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

الاهلي وصن داونز
الاهلي وصن داونز

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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