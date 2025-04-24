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رياضة

موعد آخر مران للأهلي قبل مواجهة صن داونز

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم المران الأخير، استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتدرب الأهلي في السادسة مساء على استاد القاهرة الدولي. 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي  غد الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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