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رياضة

23 لاعبا بقائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي وصن داونز،
الأهلي وصن داونز، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة المارد الأحمر لمباراته أمام صن داونز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في  دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار.

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي بعد غد الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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