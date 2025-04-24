كولر: الأهلي يرغب في حسم التأهل غدًا دون الوصول لركلات الترجيح

الأهلي وصن داونز،أكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن لاعبيه مستعدون بشكل كبير جدا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي “ولأجل ذلك نتوقع أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية وجماهير الأهلي ستملأ الملعب ونناشدهم مساعدتنا منذ البداية حتى نهاية الـ ٩٠ دقيقة، وهدفنا أن نصل إلى النهائي وسنفعل كل ما بوسعنا للوصول إلى المباراة النهائية”.

الأهلي وصن داونز

الأهلي وصن داونز

وأوضح: “الأهم أننا نعلم أن هدفنا غدا هو الفوز لأن أي تعادل سيكون في صالح صن داونز عدا التعادل السلبي الذي سيوصلنا لركلات الترجيح التي لا نفضلها ولا نحبها ولا نسعى لها.. لذلك نقوم بتجهيز الفريق بنسبة 100% للفوز على صن داونز والتأهل للنهائي”.

وقال: “أعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا لكننا أيضا فريق قوي ونحضّر الفريق للفوز، ولا تهمني الإحصائيات التي تقول إننا لم نفز على صن داونز منذ فترة طويلة. ضربات الجزاء موقف واحد ضد واحد، وحتى لو تدربت عليها في التمرين مستحيل أن يصل التركيز كما هو في المباراة، وزي ما حارس صن داونز قوي احنا عندنا حارس أقوى منه وصدّ ضربات جزاء كتير، لازم نركز خصوصا في الهجوم واستغلال كل فرصة".

الأهلي وصن داونز

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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