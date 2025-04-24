الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز غدا

جراديشار
جراديشار

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اختيار جراديشار لقيادة هجوم الفريق أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا، حيث سيكون اللاعب متواجدا في التشكيل الأساسي كما حدث في مباراة الذهاب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة صن داونز غد الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا غدا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي  غد الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي صن داونز

مواد متعلقة

23 لاعبا بقائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحرك مفاجئ من عمر الساعي بسبب كولر

ads

الأكثر قراءة

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الخميس

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

المزيد
الجريدة الرسمية