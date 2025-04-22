الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يكشف أهداف الضربات الأمريكية في اليمن

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أهداف الضربات في ‎اليمن شملت قادة ‎الحوثيين ومعداتهم ومنشآت القيادة والتحكم ومخازن الذخيرة.

وأضاف ترامب: "سنواصل عملياتنا الحاسمة حتى يتراجع تهديد ‎الحوثيين للقوات الأمريكية وحرية الملاحة في البحر الأحمر".

أهداف الضربات في ‎اليمن شملت قادة ‎الحوثيين ومعداتهم ومنشآت القيادة والتحكم

وتابع ترامب: "التعزيزات التي أرسلناها للشرق الأوسط تشمل قدرات دفاع جوي وصاروخي لإسرائيل ومواقع تستضيف القوات الأمريكية.. كما أن القوات الإضافية المرسلة نشرت في دول بالمنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، شنت الولايات المتحدة غارتان جويتان استهدفتا منصة إطلاق صواريخ للحوثيين شمال غرب تعز في اليمن.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي "مساندة للفلسطينيين في غزة".

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