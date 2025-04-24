كأس إيطاليا، مدرب إنتر يتحدث عن خسارة فريقه أمام ميلان

كأس إيطاليا، اعترف المدير الفني سيموني إنزاجي، مدرب نادي إنتر، أن فريق ميلان استحق التأهل عن جدارة إلى نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2024-2025، موضحًا أن فريقه لا يملك أي أعذار بعد توديع المسابقة المحلية.

وقال سيموني إنزاجي: "أعتذر لجماهير إنتر.. هذه هي كرة القدم، ويجب أن نعطي ميلان حقه".

وأضاف مدرب إنتر: "أشعر بالندم على الشوط الأول لأننا كنا نستحق أكثر بناءً على ما قدمه اللاعبين، أما في الشوط الثاني لم يكن الحظ معنا أيضًا، لكننا لم نقدم الكثير مقارنة بأول 45 دقيقة".

وأكمل: "أشعر بالقلق بالتأكيد بعد الخسارة في آخر مباراتين، لم نستحق الخسارة في بولونيا، وفقدنا طاقتنا في الشوط الثاني أمام ميلان".

وتابع: "ميلان يستحق التحية، لقد سبب لنا المنافس مشكلات في جميع المباريات الخمس التي خضناها هذا الموسم، وكان يجب علينا أن نقدم المزيد".

ثم واصل: "علينا الاستمرار، أعرف أننا نعاني من إرهاق بدني وذهني، لكن يجب أن نكون أقوى من ذلك".

وأردف إنزاجي: "لا يمكن أن يكون الإرهاق عذرًا، كل الفرق تعاني الإرهاق، ربما لدينا جدول أكثر ازدحامًا من الفرق الأخرى، لكن مرة أخرى، هذا ليس عذرًا".

وخسر إنتر بثلاثية نظيفة أمام ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليودع مهزومًا (4-1) في مجموع المباراتين.

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