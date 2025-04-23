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رياضة

نصف نهائي كأس إيطاليا، ميلان يتقدم على إنتر 0/1 في الشوط الأول

إنتر وميلان، فيتو
إنتر وميلان، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان ضد ميلان بنتيجة 0/1 لميلان، في المباراة التي تجري على ملعب جوزيبي مياتزا، مساء اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

سجل لوكا يوفيتش هدف ميلان في مرمى إنتر في الدقيقة 36.

وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي.

وأجرى إنزاجي مدرب النيراتزوري بعض التغييرات بالدفع بالحارس جوسيب مارتينيز بدلا من سومير، فيما يشارك دي فري وبيسيك بدلا من أتشيربي وبافارد، بجانب إشراك طارمي في الهجوم بدلا من كوريا. 

بينما كانت مفاجأة إنزاجي هي إجلاس هاكان تشالهانوجلو رمانة ميزان الفريق على مقاعد البدلاء، لصالح الدفع بأصلاني.

تشكيل إنتر ضد ميلان

مارتينيز، بيسيك، دي فري، باستوني، دارميان، باريلا، أصلاني، ميخيتريان، ديماركو، مهدي طارمي، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل ميلان أمام إنتر

في المقابل، كشف سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، عن تشكيلته والتي ضمت:

مايك ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، أليكس خيمينيز، فوفانا، ريندرز، ثيو هيرنانديز، كريستيان بوليسيتش، يوفيتش، رافائيل لياو.

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