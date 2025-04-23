كأس إيطاليا، التشكيل المتوقع لديربي الغضب بين الإنتر وميلان

ديربي الغضب، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء إلى مباراة إنتر ميلان ضد ميلان، المقرر إقامتها على ملعب سان سيرو “جوزيبي مياتزا”، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وجاء التشكيل المتوقع لديربي الغضب بين إنتر وميلان كالتالي:

تشكيل إنتر ضد ميلان في كأس إيطاليا



حراسة المرمى: جوزيب مارتينز.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط الدفاعي: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا.

خط الوسط الهجومي: تشالهان أوجلو، هنريخ مختيريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: خواكين كوريا، لاوتارو مارتينيز.



تشكيل ميلان ضد الإنتر



حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: أليكس خيمينيز، يوسف فوفانا، تياني ريندرز، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط الهجومي: كريستيان بوليسيتش، رافائيل لياو.

خط الهجوم: تامي إبراهام.

وكانت مباراة الذهاب بين إنتر وميلان انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مما يجعل مواجهة الإياب حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي الكأس، في ظل تقارب المستوى والأداء بين الفريقين هذا الموسم.



ويخوض ميلان مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بسجل إيجابي في مواجهاته الأخيرة أمام إنتر بجميع المسابقات، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر أربع مباريات ضد غريمه التقليدي بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين.

ويواجه ميلان رغم تفوقه آخر 4 مباريات هذا الموسم صعوبات واضحة أمام إنتر في كأس إيطاليا تحديدًا، إذ لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال آخر أربع مواجهات جمعتهما في هذه البطولة (تعادلين وخسارتين)، وهي أطول سلسلة بلا انتصار له أمام إنتر في تاريخ مواجهاتهما ضمن مسابقة الكأس.



موعد إنتر ميلان ضد ميلان في كأس إيطاليا



وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الإنتر وميلان في كأس إيطاليا



تذاع مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بشكل حصري عبر قنوات “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية، ومن المقرر أن تنقل ومباراة إنتر ميلان وميلان في كأس إيطاليا عبر قناة “AD SPORTS Premium 1”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.