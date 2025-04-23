كأس إيطاليا، التشكيل الرسمي لديربي الغضب بين إنتر وميلان بنصف النهائي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه لموقعة الليلة أمام الغريم التقليدي ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وحسم التعادل بنتيجة 1-1 مباراة ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي.

أجرى مدرب النيراتزوري بعض التغييرات بالدفع بالحارس جوسيب مارتينيز بدلا من سومير، فيما يشارك دي فري وبيسيك بدلا من أتشيربي وبافارد، بجانب إشراك طارمي في الهجوم بدلا من كوريا.

بينما كانت مفاجأة إنزاجي هي إجلاس هاكان تشالهانوجلو رمانة ميزان الفريق على مقاعد البدلاء، لصالح الدفع بأصلاني.

تشكيل إنتر ضد ميلان

وفيما يلي تشكيل النيراتزوري:

مارتينيز، بيسيك، دي فري، باستوني، دارميان، باريلا، أصلاني، ميخيتريان، ديماركو، طارمي ولاوتارو.

تشكيل ميلان أمام إنتر

في المقابل، كشف سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان، عن تشكيلته وجاءت كالتالي:

ماينان، توموري، جابيا، بافلوفيتش، أليكس خيمينيز، فوفانا، ريندرز، ثيو، بوليسيتش، يوفيتش، لياو.

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