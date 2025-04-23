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خارج الحدود

الفاتيكان يعلن الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان، فيتو
بابا الفاتيكان، فيتو

أعلن الفاتيكان، اليوم الأربعاء، الحداد 9 أيام على البابا فرنسيس اعتبارا من السبت المقبل.

وستقام خلال فترة الحداد، مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من مايو. 

وكان المكتب الصحفي للفاتيكان، قد أعلن في بيان أن البابا فرنسيس تُوفي الاثنين الماضي إثر سكتة دماغية أعقبها فشل في القلب.

وأضاف البيان أن البابا فرنسيس توفي متأثرًا أيضًا بأمراض أخرى، منها "نوبة سابقة من فشل تنفسي حاد"، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وداء السكري من النوع الثاني.

وكان البابا الراحل قد دخل المستشفى لمدة خمسة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، حيث عانى في البداية من التهاب تنفسي حاد، ثم شُخص لاحقًا بعدوى متعددة الميكروبات، تطورت إلى التهاب رئوي في كلتا الرئتين.

 

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البابا فرنسيس الفاتيكان كاتدرائية القديس بطرس

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