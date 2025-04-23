إدارة البيئة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول النظام البيئي بمدينة المستقبل (صور)

نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

أبرز محاور الندوة

وتناولت الندوة عدة موضوعات منها تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي.

جانب من الندوة، فيتو

جانب من الندوة، فيتو

أهداف التنمية المستدامة

كما تناولت التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه: الهواء، والماء، والتربة، والغذاء وأسباب التلوث وأضراره المدمرة وتسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، هذا إلى جانب دورنا كأفراد ومؤسسات في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة وكيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال القواعد الثلاث: ترشيد وتشجير وتدوير.

أبرز المحاضرون في الندوة

حاضر بالندوة الباحثتان دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وبعد الانتهاء من الندوة تم عرض بعض النماذج من ورش عمل تفاعلية سابقة لإعادة استخدام مخلفات البيئة.

الاحتفال بيوم الأرض

وأكدت المهندسة مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، أن يوم الأرض يعد فرصة مهمة لإعادة التأكيد على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والمواطنين.

مشيرة إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة، موضحة أن مشاركة مصر في هذا الحدث البيئي العالمي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بالجهود الدولية الرامية إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

مؤكدة أن إدارة شئون البيئة تولي أهمية خاصة لنشر الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

جديرًا بالذكر، أن "يوم الأرض"، هو حدث سنوي يُحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة، وتم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970.



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