طريقة عمل المبكبكة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل المبكبكة، المبكبكة من الأطباق الليبية البدوية الشهيرة التى عشقها المصريون لبساطتها ومذاق المميز، وهى عبارة عن مكرونة بالصلصة مع الفراخ أو اللحم.

وطريقة عمل المبكبكة، سهلة وبسيطة وتقدم فى حلة واحدة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المبكبكة.

مكونات عمل المبكبكة:-

500 جرام لحم مقطع مكعبات (لحم غنم أو عجل حسب الرغبة)

2 كوب مكرونة صغيرة (مثل الكوع أو الصدفية)

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 حبة طماطم مبشورة أو مطحونة

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح حسب الذوق

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زيت زيتون

ماء ساخن (حوالي 4-5 أكواب)

فلفل أخضر أو شطة حسب الرغبة

كزبرة أو بقدونس للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المبكبكة:

في قدر على النار، ضعي الزيت وسخنيه ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم وقلبيه حتى يتغير لونه من كل الجهات.

أضيفي الثوم والبهارات (فلفل، كركم، كمون، ملح، فلفل أحمر حار) وقلّبي جيدًا حتى تتشرب اللحمة النكهات.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم المبشورة، وقلّبي حتى تتكثف الصلصة قليلًا.

أضيفي الماء الساخن واتركي اللحم يُطهى على نار متوسطة حتى يقترب من النضج (حوالي 30-40 دقيقة حسب نوع اللحم).

عندما ينضج اللحم بنسبة 80%، أضيفي المكرونة وقلّبيها جيدًا.

اتركيها تطهى مع التحريك من حين لآخر حتى تنضج المعكرونة وتمتص الصلصة.

إذا احتاجت ماء أثناء الطبخ، يمكن إضافة قليل من الماء الساخن.

قبل التقديم بدقائق، يمكن إضافة فلفل أخضر مقطع إذا رغبتِ في نكهة حارة.

تقدم ساخنة، ويمكن تزيينها بالكزبرة أو البقدونس المفروم.

طريقة عمل المبكبكة

ولعمل المبكبكة بالفراخ

مكونات عمل المكرونة المبكبكة:-

فرخة مقطعة 8 قطع

كيس مكرونة صغيرة

عصير 6 حبات طماطم

2 بصلة مفرومة

بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا

كارى

بهارات دجاج

رشة زنجبيل

ورق لورا

ملح

فلفل اسود

شطة

طريقة عمل المكرونة المكبكة:

- نحضر الفراخ ونغسلها جيدا.

- ثم نتبلها بالتوابل المذكورة بالأعلى.

- ثم نحضر حلة ونضعها على النار، ونضع بها البصل والزيت، ونقلب جيدا حتى يتغير لون البصل.

- ثم نضيف الفراخ ونشوحها فى البصل والزيت.

- ثم نضيف الصلصة ونتركها تتسبك قليلا.

- ثم نحمر المكرونة في الزيت حتى يتغير لونها، ثم نضيف لها خليط عصير الطماطم والفراخ ونقلب جيدا.

- ثم نتركها على النار الهادئة حتى تمام النضج، وتقدم ساخنة.

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