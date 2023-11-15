طريقة عمل المبكبكة باللحمة، أسرع وجبة للغداء



طريقة عمل المبكبكة، هي وصفة من المكرونة والخضروات واللحم أو الدجاج، وهي طبق تقليدي في ليبيا. تعود تسميتها إلى صوت المكرونة أثناء غليانها الطويل على النار.



يتم تحضير المبكبكة عادةً باستخدام المكرونة الطويلة، مثل السباجيتي أو الفيتوشيني، وتُطهى المكرونة في الماء المغلي حتى تنضج، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

في هذه الأثناء، يتم تحضير الصلصة. يُقلى البصل والثوم في الزيت حتى يصبح لونهما ذهبيًا. يُضاف اللحم أو الدجاج ويُطهى حتى ينضج. تُضاف الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح.

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فيما يلي طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

مكونات عمل المبكبكة باللحمة

500 جرام مكرونة طويلة

2 حبة بصل متوسطة الحجم، مفرومة

4 فصوص ثوم، مفرومة

500 جرام لحم مفروم

500 جرام طماطم، مقطعة مكعبات

1 فلفل أخضر، مقطع مكعبات

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

في قدر كبير، اغلي كمية وفيرة من الماء المملح. أضيفي المعكرونة واطهيها حسب التعليمات الموجودة على العبوة.

في مقلاة كبيرة، سخني ملعقة كبيرة من الزيت. أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يصبح لونهما ذهبيًا.

أضيفي اللحم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي الطماطم والفلفل الأخضر والبهارات والملح. غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة، أو حتى ينضج اللحم.

صفي المكرونة واغسليها بالماء البارد.

أضيفي المكرونة إلى الصلصة وقلبي جيدًا.

قدمي المبكبكة ساخنة.

المبكبكة باللحمة

ملاحظات:

يمكنك استخدام أي نوع من اللحم أو الدجاج في هذه الوصفة.

يمكنك إضافة أي نوع من الخضروات المفضلة لديك، مثل الجزر أو الكوسة أو الباذنجان.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الشطة إلى الصلصة حسب الرغبة.

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار

مكرونة بالصلصة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

مكونات عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

2ملعقه كبيره زيت زيتون

حبة بصل

2فص ثوم

حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة

حبة مشروم مقطع شرائح

ملعقه صغيره فلفل اسود

2ملعقه صغيره ملح

2حبة كوسه مقطعه مكعبات صغيره

حبة طماطم مقطعه مكعبات صغيره

حبة بروكلي مقطع

1/2 كوب بقدونس مفروم

كوب عصير طماطم

كيس مكرونه غير مسلوقه

لتر ماء او مرقة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار :

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.

يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الاسود وقلبي.

ثم ضيفي الكوسه والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمكرونه وقلبي.

ثم ضيفي المرقه او الماء، واتركيها حتي تمام التسويه.

قدميها مع رشة جبنه بارميزان على الوجه وبالهنا.

طريقة عمل مكرونة بكرات اللحم والزيتون

وتقدم الشيف آسيا طريقة أخرى لعمل المكرونة، للتغيير في طعم المكرونة لأفراد أسرتك.

المكونات:

3 ملعقه كبيره زيت نباتي

250 جرام لحم مفروم

بيضه

2 ملعقه كبيره بقسماط

2 ملعقه كبيره معجون الزيتون

2 ملعقه صغيره ملح

ملعقه صغيره فلفل اسود

2 كوب مرق لحم

2 كوب حليب

2 ملعقه كبيره صويا صوص

ملح وفلفل اسود اضافي

كيس مكرونه فيتوتشيني غير مسلوق

كوب جبنه بارميزان مبشوره

1/2 كوب بقدونس مفروم للتقديم

طريقة التحضير:

لعمل خلطة الكفته:

نقوم بخلط اللحم المفروم مع البيضه والبقسماط والملح والفلفل الاسود ومعجون الزيتون وتخلط جيدا وتشكل علي هيئة كرات،

اقلي كرات الكفته في 3 ملاعق كبيره زيت نباتي ويضاف اليها المرقه والحليب وانتركيها تغلي.

ضيفي الصويا صوص وانتركيها تغلي غلوه اخري.

تبلي بالملح والفلفل وضعي المكرونه، ثم ضيفي الجبنه البارميزان مع التقليب حتي لا تتكتل المكرونه.

وبعد ان تنضج المكرونه قدميها وضعي علي وجهها البقدونس المفروم ورشة جبن بارميزان.