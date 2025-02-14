زيلينسكي: ترامب هو مفتاح حل الحرب الروسية الأوكرانية وهذا شرط لقائي ببوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لن يوافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا، إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

زيلينسكي: ترامب مفتاح إنهاء الصراع الروسي الأوكراني

وعبر زيلينسكي عن اعتقاده بأن ترامب هو المفتاح لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، وقال إن الرئيس الأمريكي أعطاه رقم هاتفه قبل افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الجمعة.

زيلينسكي يشدد على ضرورة مساعدة أمريكا للدول الأوروبية

وشدد على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا المساعدة لأوكرانيا.

وكان ترامب قد تراجع عن سنوات من الدعم الأمريكي الثابت لأوكرانيا هذا الأسبوع، بعد مكالمة هاتفية مع بوتين.

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