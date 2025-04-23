الخارجية الأمريكية: هناك مذبحة في أوكرانيا يجب وقفها ولن نعقد محادثات بلا فائدة

أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، نقلا عن الخارجية الأمريكية، أن هناك مذبحة في أوكرانيا يجب وقفها ولن نعقد اجتماعات بلا طائل لمدة عام.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الأمر سيستغرق أسابيع قبل أن نحدد ما إذا كانت روسيا جادة بشأن المفاوضات.

جدير بالذكر أن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف عن مساعيها للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام، ما لم تظهر مؤشرات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وبحسب وكالة “رويترز” أضاف روبيو، متحدثًا في باريس عقب لقائه قادة أوروبيين وأوكرانيين: أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مهتمًا بالتوصل إلى اتفاق، لكن لديه أولويات أخرى كثيرة حول العالم، وهو مستعد للمضي قدمًا ما لم تظهر مؤشرات على إحراز تقدم.

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