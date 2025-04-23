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رياضة

سيدات يد الأهلي يكتسح الزمالك (31-18) في بطولة الدوري

سيدات يد الأهلي
سيدات يد الأهلي

حقق الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك بنتيجة 31-18 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى، وقدم خلالها «سيدات يد الأهلي» أداء قويًّا منذ البداية، ليحقق فوزًا مستحقًّا، رغم غياب أكثر من لاعبة بسبب الإصابات والإجهاد.

ونجح «سيدات يد الأهلي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15-12 وواصل سيطرته على مجريات المباراة، وتفوق في الشوط الثاني، بفضل قوة دفاع الفريق والهجوم، ليفوز بنتيجة 31-18.

وعقب المباراة تسلم «سيدات يد الأهلي» درع البطولة، بعد التتويج باللقب في المباراة السابقة خلال الجولة الخامسة من الدورة المجمعة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الشمس بنتيجة 30-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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