إنقاذ أفراد أسرتين من الموت اختناقا في تسريب غاز بالبحيرة

أنقذت العناية الإلهية ٩ أشخاص من أسرتين بينهم أطفال، من الموت اختناقا من تسريب غاز بسكنيهما في واقعتين منفصلتين بمركز ابوحمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة ليتم إسعافهم ونقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياتهم.

إصابة ٤ أشخاص من أسرة واحدة الزوج والزوجة ونجليهن

وورد بلاغ لإدارة النجدة بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بإصابة ٤ أشخاص من أسرة واحدة (زوجين ونجليهما)، بدائرة مركز أبو حمص ليتم نقلهم المستشفى العام مصابين بحالة ضيق بالتنفس، لاستنشاقهم غاز طبيعى نتيجة وجود تسريب داخل الشقة.

نقل أسرة مكونة من 5 أشخاص للمستشفى العام

ووقع الحادث الثانى بعزبة خالد التابعة لمركز كفر الدوار، حيث تم نقل أسرة مكونة من 5 أشخاص هم الأم وأربعة من الأبناء مصابين بحالة اختناق وضيق فى التنفس، إلى المستشفى العام إثر إصابتهم بالاختناق نتيجة تسريب غاز من السخان.

تم تحرير محاضر بالواقعتين، وتولت النيابة التحقيق.

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