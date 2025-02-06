النزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات و9 شهور بمدارس البحيرة

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، النزول بسن القبول في الصف الأول الابتدائي إلى خمس سنوات و9 شهور، وفتح مرحلة ثانية في المدارس التي تقل فيها الكثافة في الفصل عن 40 تلميذا، وذلك بناء على المقترح المقدم من إدارة التعليم الابتدائي.

استكمال الكثافة بها 40 تلميذًا بفصول البحيرة

يجري القبول من المناطق التي تخدمها المدارس الشاغرة بمحافظة البحيرة لاستكمال الكثافة بها 40 تلميذًا، ولا يزيد عن ذلك، حيث جاء ذلك بعد استكمال الإحصاء الاستقراري وتبين أن بعض المدارس لا يزال بها أماكن شاغرة.

كثافة الفصول القائمة بمحافظة البحيرة

يأتي القرار دون أن يترتب على زيادة في كثافة الفصول القائمة بمحافظة البحيرة، أو إنشاء فصول جديدة، ودون زيادة أعباء على ميزانية الدولة.

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