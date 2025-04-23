الكشف علي 970 مريضا في قافلة طبية بالفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب وكلية طب الاسنان ومديرية الصحة ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، اليوم الأربعاء، بالوحدة الصحية بقرية منشأة الجمال مركز طامية محافظة.

دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الشاملة التي نظمتها جامعة الفيوم، تأتي انطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

المستفيدون من خدمات القافلة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة الطبية شارك فيها نخبة من الأطباء، في تخصصات "الباطنة، الأطفال، والأنف والأذن، والجلدية والأسنان، والعظام"، وقد تم توقيع الكشف الطبي على 970 حالة منها 115 حالة باطنة، 253 حالة أطفال، 55 حالة أنف وأذن، و203 حالة عظام،97 حالة أسنان، 247 حالة جلدية، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات حيث شاركت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنميه بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

التوعية بدور المرأة في التنمية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب شاركت بالتوعية خلال القافلة الشاملة للتعريف بدور الوحدة، ودورها في توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لقضايا لعنف ضد المرأة وتقديم دعم الخط الأول بما في ذلك الإسعافات الأولية النفسية والاستجابة الطبية والعلاج الطبي العاجل والتوثيق بصورة سرية.

كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وتاثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأضراره وأضرار الختان والتوعية بمدى تأثير العنف ضد المرأة على المرأة والأسرة والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 50 فتاة وسيدة.

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