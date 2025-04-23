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ضبط 20 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك في الشرقية

ضبط 20 طن ملح طعام
ضبط 20 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك في الشرقية، فيتو

قام المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية.

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التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية 

استهدفت الحملة التأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين لـوصول الدعم الى مستحقيه والحفاظ على الصحة العامة للإنسان.

تموين بلبيس يشن حملة مكبرة للتفتيش 

وفي سياق ذلك شَنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس احمد مرسى مدير الإدارة والأستاذ حمادة صالح كبير مفتشي الرقابة التموينية وأسفرت الحملة عن ضبط 20 طن ملح خام سائب تحت التجهيز لإنتاج ملح طعام يودي مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها.

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9 أطنان مواد مستخدمة لصبغ الجلود

وقد تم تحرير محضر برقم 3853 جنح بلبيس، كما تم أيضا ضبط 9 أطنان مواد خام مستخدمة لصبغ الجلود مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها وتم تحرير محضر برقم 3854 جنح بلبيس.

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المهندس عبدالكريم متولى وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية حماية المستهلك مديرية الصحه الطب البيطري الجهات الرقابية رؤساء المراكز رؤساء المدن

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