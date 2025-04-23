كرة اليد، الشمس يهزم سبورتنج ويحصد وصافة دوري السيدات

كرة اليد، حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الشمس، الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة (29-28)، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدورة المجمعة الثانية، لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

وبهذا الفوز يحسم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشمس المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، خلف الأهلي صاحب الصدارة واللقب.

وحسم الأهلي لقب دوري كرة اليد سيدات، بعد الفوز في 5 مباريات حتى الآن في نهائيات الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز أمام الشمس ذهابا وإيابا وأمام سبورتنج ذهابا وإيابا، وأمام الزمالك ذهابا، وتقام بعد قليل مواجهة الإياب.

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