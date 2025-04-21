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رياضة

كرة اليد، موعد مواجهات اليوم في نهائيات دوري السيدات

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، تنطلق اليوم الإثنين منافسات الدورة المجمعة الثانية من دوري سيدات كرة اليد للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الأهلي × سبورتنج - 4 عصرا

الزمالك × الشمس - 6 مساء

ويحسم الأهلي لقب الدوري رسميا حال حقق الفوز في مباراة اليوم أمام سبورتنج، وخسارة الشمس أمام الزمالك.

الأهلي يتصدر ترتيب دوري سيدات كرة اليد

وتصدر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، ترتيب الدوري الممتاز، بعد ختام مباريات الدورة المجمعة الأولى، المقامة بمشاركة 4 فرق.

وجاء الأهلي في المركز الأول بـ13 نقطة، وحل الشمس في الوصافة بـ8 نقاط، ثم سبورتنج ثالثًا بـ6 نقاط، والزمالك في المركز الرابع والأخير بـ3 نقاط.

وتقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.

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