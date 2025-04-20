الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مواجهات الدور قبل النهائي بكأس السوبر الأفريقي بمشاركة الأهلي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يومي 12 و13 مايو المقبل، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - 12 مايو

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي

الأهلي × الزمالك

النهائي - 13 مايو

الخسارة من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات، تقام المواجهات التالية في الدور قبل النهائي:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كأس السوبر الأفريقي الأهلي الزمالك الترجي التونسي بطولة كاس السوبر الافريقي

مواد متعلقة

كرة اليد، أهلي “مادسن” على أبواب التاريخ

كرة اليد، الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر

كرة اليد، الأهلي يتقدم على الزمالك في أول أشواط نهائي الكأس

كرة اليد، محمد علاء لوكا يترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

أخبار مصر: الأزهر يرد على سعد الهلالي، القبض على مدرب بلدية المحلة، تفاصيل الموجة الحارة، الأهلي بيجيب الفلوس منين؟ حسم مصير بلبن

أملي كبير في رحمته، ساويرس يكشف طلبه من الله بمناسبة عيد القيامة

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

تفاصيل التحقيق مع المنتجة سارة خليفة بتهمة الاتجار في المخدرات

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

مكافأة مالية ضخمة تنتظر لاعبي الأهلي حال تخطي صن داونز في العودة

الاستثمار تحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر

خدمات

المزيد

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار النحاس في الأسواق اليوم

سعر كيلو السكر اليوم 19 - 4 - 2025

المزيد

انفوجراف

آخر محطات تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

ما معنى «ذهبنا نستبق» التي قالها إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية