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رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه الشمس في مباراة حسم الدوري

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، مواجهة قوية وحاسمة اليوم الثلاثاء، أمام فريق الشمس، في الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية، لنهائي دوري السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الشمس في السادسة مساء، وتذاع مباشرة على شاشة قناة أون سبورت.

ويحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام نادي الشمس من أجل حصد لقب بطولة الدوري رسميا، بدون النظر لمباراة الجولة الثالثة أمام الزمالك.

وضمن منافسات نفس الجولة يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام نادي سبورتنج، تقام في الرابعة عصرا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمام سبورتنج في الجولة الأولى من الدورة المجمعة الثانية، فيما خسر الزمالك أمام الشمس.

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