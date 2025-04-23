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رياضة

مشروع الموهوبين يفجر أزمة جديدة في اتحاد كرة اليد

خالد فتحي رئيس مجلس
خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

كرة اليد، سيطرت أزمة جديدة على مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، بسبب تعيين مدير جديد لمشروع الموهوبين، التابع لوزارة الشباب والرياضة، ويديره اتحاد كرة اليد.

وعلمت “فيتو"، أن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، قرر إقالة عادل إبراهيم مدير المشروع الحالي، وتعيين مدير جديد.

وكشف مصدر داخل اتحاد كرة اليد، أن المجلس قرر إقالة عادل إبراهيم بسبب ارتباط اسمه بالمجلس السابق الذي كان يترأسه محمد الأمين، وشغله عضوية اللجنة المؤقتة.

موعد مواجهات السوبر الأفريقي

يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يومي 12 و13 مايو المقبل، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - 12 مايو

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي

الأهلي × الزمالك

النهائي - 13 مايو

الخاسر من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات، تقام المواجهات التالية في الدور قبل النهائي:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي

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كرة اليد اتحاد كرة اليد خالد فتحي مشروع الموهوبين وزارة الشباب والرياضة عادل إبراهيم

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