يورتشيتش يعالج أخطاء لاعبي بيراميدز أمام أورلاندو في موقعة جنوب إفريقيا

بدأ الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز معالجة أخطاء موقعة الذهاب قبل مواجهته المهمة والمرتقبة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز

وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وألقى يورتشيتش محاضرة فيديو للاعبي بيراميدز استعرض خلالها مباراة الفريق بجنوب إفريقيا وأخطاءهم وكيفية تجنبها بمباراة الإياب.

وشدد مدرب بيراميدز على ضرورة الحفاظ على شباك الفريق نظيفة حتى لا يدخل في حسابات صعبة.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أبريل الجاري باستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.



وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.



حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة

ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

سيناريو تأهل بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، أما في حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

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