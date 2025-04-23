الأربعاء 23 أبريل 2025
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اليوم، بدء امتحانات العملي لصفوف النقل بالتعليم الفني في الفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

تبدأ بعض  مدارس التعليم الفني في الفيوم، اليوم الأربعاء، امتحانات المواد العملية للفصل الدراسي الثاني.

بينما تبدأ مدارس أخرى امتحاناتها السبت المقبل 26 أبريل، وتستمر امتحانات المواد العملية حسب كثافة الطلاب وإعداد المعامل والورش بكل مدرسة، على أن يسبق امتحانات المواد النظرية يومان لامتحان المتخلفين طوال أيام امتحانات المواد العملية.

وتجري كل مدرسة امتحاناتها على فترات طوال اليوم حسب الكثافة وإعداد المعامل والورش المستخدمة في الامتحانات، وتعد كل مدرسها جدول المواد العملية حسب ظروفها، وحسب رؤية إدارة المدرسة.

امتحانات الدبلومات الفنية

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف قد اعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات بكل نوعياتها ( تجاري ـ زراعي – صناعي – مزدوج ـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية )، وتبدأ أعمال الامتحانات يوم 29 مايو المقبل وتستمر حتي يوم 12 يونيو.

الاستعدادات لامتحانات صفوف النقل

يذكر أن الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عقد اجتماعًا تنسيقيًا، بديوان المديرية مع  موجهي عموم المواد الدراسية، استعدادا لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/ 2025، للشهادة الاعدادية، ويهدف الاجتماع إلى الانتهاء من وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية، وأن تغطي جميع أجزاء المنهج، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

تجهيز لجان سير الامتحانات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد علي متابعة المدارس والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكد من توافر المقاعد، وكفاية الإضاءة، والتهوية، وتوافر الأطقم الإدارية والأمنية بكل لجنة سير امتحانات.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل مرحلة فاصلة في مسيرة الطلاب، ويجب أن تُجرى في مناخ  هادئ ومنضبط، يراعي العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

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