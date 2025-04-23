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اقتصاد

البنك الأهلي: تريليون جنيه حجم الشهادات المصرفية منذ مارس 2024 وحتى الآن

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، عن حجم الشهادات المصرفية التي جمعها البنك الأهلي المصري من كل الفئات منذ مارس وحتى الآن.

حجم الشهادات المصرفية التي جمعها البنك الأهلي

وقال أبو الفتوح: إن حجم الشهادات المصرفية التي جمعها البنك الأهلي المصري، تجاوز تريليون جنيه منذ مارس 2024 وحتى الآن، بحسب الشرق بلومبرج.

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27%

ويأتي ذلك، بعد قرار مسئولو البنك الأهلي، بإيقاف الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% و23.5 شهريا في البنك الأهلي، حيث وجاء قرار البنك تماشيا مع آخر قرار من لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 225 نقطة اساس.

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة قررت إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها بقيمة 2 %

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

وأوضح، أن التغييرات تسري اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27 /4 /2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية، مضيفا أنه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %.

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