الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية

البنك الاهلي
البنك الاهلي

قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: إن لجنة الألكو بالبنك قد اجتمعت صباح اليوم.

وأشار إلى أن اللجنة قررت التالي:

إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - بكافة دورياتها بقيمة 2 %

تسري التغييرات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 /4 /2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

وأضاف الأتربي انه تم تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بقيمة 2.25 %

وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22 /4 /2025. 

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