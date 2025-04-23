الأربعاء 23 أبريل 2025
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اقتصاد

تراجع أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهًا، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيه إلى 45 جنيهًا.

أسعار الألبان في الأسواق

وتابع: وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهًا، في حين يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم

وأوضح المنوفي أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهًا، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهًا، والدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر بين 32 و37 جنيهًا. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهًا، والبلدي بين 95 و110 جنيهات.

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شعبة المواد الغذائية: زيادة مرتقبة في أسعار الألبان والزبادي بداية من مايو

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وأشار المنوفي إلى أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحًا أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.

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