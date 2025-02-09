شعبة المواد الغذائية تكشف أسعار السلع الغذائية والياميش قبل رمضان

أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تفاؤله بشأن الوضع الحالي للأسواق المصرية، حيث أكد أن توافر السلع الغذائية بشكل كافٍ وبأسعار معقولة يعد أمرا إيجابيا للمواطنين في الفترة الحالية، التي تسبق شهر رمضان المبارك بحوالي 20 يوما.

وأوضح أن هذه الفترة هي الأنسب لشراء مستلزمات الشهر الفضيل، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في القدرة الشرائية للمواطنين مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف المنوفي أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إلا أن الأسعار في الأسواق هذا العام شهدت انخفاضًا مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء على الأسر المصرية التي تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك. وأضاف: "نلاحظ أن هناك توفرًا كبيرًا للسلع الأساسية في الأسواق، ما يطمئن المستهلكين بشأن القدرة على تلبية احتياجاتهم بسهولة وبأسعار أقل من العام الماضي."

أسعار السلع الغذائية، فيتو

أسعار السلع الأساسية

وفيما يتعلق بأسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، أوضح المنوفي أن أسعار اللبن الجاموسي تراوحت بين 30 و40 جنيهًا للتر، بينما يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و30 جنيهًا للتر، وهو ما يعد انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي. أما اللبن المعبأ، فقد بلغ سعر اللتر المبستر البقري بين 40 و45 جنيهًا. وبالنسبة للزيت، فقد تراوح سعر اللتر بين 65 و75 جنيهًا، ما يساهم في تخفيف العبء على الأسر التي تعتمد عليه في تحضير وجبات الإفطار والسحور.

أما أسعار الدقيق والسكر، فقد تراوحت بين 20 و25 جنيهًا للكيلو بالنسبة للدقيق، و30 إلى 35 جنيهًا للسكر. أما الأرز، فقد شهد استقرارًا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار الأرز المعبأ بين 28 و40 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الأرز السايب بين 26 و34 جنيهًا. وأكد المنوفي أن هذه الأسعار تعد ملائمة لاحتياجات السوق المحلي ولا تشهد زيادة غير مبررة.

أسعار المكرونة والجبن

وأضاف المنوفي أن أسعار المكرونة شهدت استقرارًا أيضًا، حيث تراوحت أسعار عبوات المكرونة 400 جرام بين 13 و15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة 1 كيلو بين 32 و35 جنيهًا، أما المكرونة السايب فتراوحت أسعارها بين 25 و30 جنيهًا.

أما في قطاع الأجبان، فقد أوضح المنوفي أن أسعار الجبنة البيضاء (ثلاجة) تراوحت بين 120 و160 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجبنة التركي (الرومي) بين 220 و280 جنيهًا للكيلو. أما الجبنة الحمراء (فلمنك)، فقد تراوحت أسعارها بين 400 و480 جنيهًا للكيلو. كما تتفاوت أسعار علبة الجبنة المثلثات بين 10 و55 جنيهًا للعبوة، حسب الحجم والعلامة التجارية.

أسعار ياميش رمضان

فيما يتعلق بأسعار ياميش رمضان، أشار المنوفي إلى أن هناك تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار يعكس اختلاف الجودة والعلامات التجارية. وتابع: "بخصوص قمر الدين، تراوحت أسعاره بين 30 و100 جنيه للفة وزن 400 جرام، مشيرًا إلى أن الجمعية تواصل مراقبة الأسعار لضمان عدم وجود تلاعب أو ارتفاع غير مبرر، خاصة مع الإقبال الكبير على هذه المنتجات في رمضان."

وفيما يتعلق بالمكسرات، أكد المنوفي أن الأسعار شهدت تفاوتًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر ربع كيلو البندق المقشر 170 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار اللوز بين 120 و150 جنيهًا. كما تراوحت أسعار ربع كيلو الزبيب بين 30 و70 جنيهًا، وجوز الهند بين 40 و60 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكاجو المقشر بين 170 و200 جنيه للربع كيلو.

أسعار البلح والمشمشية

وفيما يخص أسعار البلح، أفاد المنوفي بأنها شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت الأسعار بين 20 و90 جنيهًا للكيلو. بينما تراوحت أسعار المشمشية بين 60 و80 جنيهًا للربع كيلو، وهو ما يعتبر مناسبًا للمستهلكين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.