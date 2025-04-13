الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

على ظهور الخيل، حجاج إسبان يصلون سوريا في طريقهم إلى مكة لإحياء تراث الأجداد

حجاج يسافروا علي
حجاج يسافروا علي الخيل، فيتو

وصل حجاج إسبان إلى سوريا على ظهور الخيل عبر معبر السلامة الحدودي مع تركيا في إعزاز بريف حلب الشمالي، إحياء لتراث الأجداد الذين قصدوا سوريا على مر القرون.

  أسبان يسافروا للحج عبر سوريا بطريقة بالخيل لاحياء تراث أجدادهم 

وتحدث أحد الحجاج من دولة المغرب ويعيش في إسبانيا أنه التحق برحلة الحج لهذا العام على ظهر الخيل عندما سمع بهذه الرحلة، وقال: "أنا أحب سوريا وهي بلدي الثاني ونحن مسحورين بدخولنا إلى سوريا".

 ورافق الحجاج على الخيول قافلة من السيارات وهتف المستقبلون لهم بالأهازيج الترحيبية والتصفيق.

وقال أحد المسؤولين على المعبر الحدودي: "استقبلناهم في مركز السلامة الحدودي ونتمنى لهم التوفيق والسعادة والوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية وأداء شعائر فرضة الحج على أكمل وجه".

وأضاف: "فرحنا كثيرا بهذا الموقف الجميل الذي أعاد لنا سيرة الأجداد عندما كانوا عبر القرون يصلون من جميع أنحاء العالم إلى سوريا سيرا على الأقدام أو على ظهور الخيول العربية الأصيلة".

واستعدادا لموسم حج هذا العام (1446 هجري)، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.

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