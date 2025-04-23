الإنتر ضد ميلان، تاريخ مواجهات ديربي الغضب في جميع البطولات

ديربي الغضب، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء نحو ملعب سان سيرو لمتابعة ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان في كأس إيطاليا.

تاريخ مواجهات ديربي الغضب

وقبل مباراة الليلة بين إنتر ميلان ضد ميلان، التقى الفريقان في عدد 243 مباراة في جميع البطولات، حقق ميلان الفوز في 81 مباراة، فيما حقق الإنتر الفوز 91 مباراة، وسيطر التعادل على عدد 71 مباراة، أحرز لاعبو ميلان 319 هدفا، فيما أحرز الإنتر 341 هدفا في شباك ميلان.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ميلان

وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان أمام ميلان

تذاع مباريات الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بشكل حصري عبر قنوات “أبو ظبي الرياضية” الإماراتية، ومن المقرر أن تنقل مباراة إنتر ميلان وميلان في كأس إيطاليا عبر قناة “AD SPORTS Premium 1”.

ويخوض ميلان مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بسجل إيجابي في مواجهاته الأخيرة أمام إنتر بجميع المسابقات، حيث لم يتعرض لأي خسارة في آخر أربع مباريات ضد غريمه التقليدي بعدما حقق انتصارين وتعادل مرتين.

ويواجه ميلان رغم تفوقه في آخر 4 مباريات هذا الموسم، صعوبات واضحة أمام إنتر في كأس إيطاليا تحديدًا، إذ لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال آخر أربع مواجهات جمعتهما في هذه البطولة (تعادلين وخسارتين)، وهي أطول سلسلة بلا انتصار له أمام إنتر في تاريخ مواجهاتهما ضمن مسابقة الكأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.