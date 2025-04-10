موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في إياب دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ملعب "سان سيرو" مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء 16 أبريل الجاري.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ

وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان أمام بايرن ميونخ

تبث مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports.

ويلتقي المتأهل من بايرن ميونخ وإنتر ميلان مع المتأهل من برشلونة وبوروسيا دورتموند، في نصف النهائي.

وكان إنتر ميلان حسم مباراة الذهاب أمام بايرن ميونخ 2-1 في ملعب أليانز آرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن طريق لاوتارو مارتينيز ودافيد فراتيسي فيما أحرز توماس مولر هدف البايرن.

وكانت 8 أندية تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهي: ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، أستون فيلا، بوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتقام الثلاثاء والأربعاء المقبلين مباريات الإياب في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 15 أبريل

بوروسيا دورتموند ضد برشلونة -9 مساءً

أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان -9 مساءً

الأربعاء 16 أبريل

ريال مدريد ضد آرسنال -9 مساءً

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ -9 مساءً

وجاءت نتائج مباريات الذهاب بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كالتالي..

نتائج مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ 1-2 إنتر ميلان

آرسنال 3-0 ريال مدريد

برشلونة 4-0 بوروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-1 أستون فيلا





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