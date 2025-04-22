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رياضة

تأجيل مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان وروما
إنتر ميلان وروما

أعلن نيلو موسوميتشي، وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، عن تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان من المقرر أن تقام 3 مباريات، تبدأ بلقاء كومو وجنوى، ثم إنتر ميلان وروما، ويختتم اليوم بمباراة لاتسيو وبارما، ضمن منافسات الجولة 34 من الكالتشيو.

تأجيل مباريات الدوري الإيطالي المقررة السبت المقبل 

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، تصريح مقتضب عن موسوميتشي، أنه تقرر تأجيل المباريات الثلاث التي ستقام السبت في إطار الدوري الإيطالي.

وأفاد الموقع، نقلا عن وزير الحماية المدنية والسياسات البحرية الإيطالي، أن القرار يأتي نظرا لتشييع جنازة البابا فرنسيس في اليوم نفسه.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت عن تأجيل 4 مباريات، كان مقررا إقامتها أمس الإثنين، بسبب وفاة البابا فرنسيس، قبل أن تعلن الرابطة إعادة جدولتها لتقام يوم غد الأربعاء.

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الدوري الإيطالي إنتر ميلان روما لاتسيو جنوى

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