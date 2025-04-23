بدء تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر بالمنصورة بالتعاون مع الإنتاج الحربي (صور)

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء، مع اللواء ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، والوفد المرافق له، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر بمدينة المنصورة.

مستجدات مشروع تطوير حديقتي الحيوان وشجرة الدر بمدينة المنصورة

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الدقهلية للارتقاء بالبنية التحتية للمرافق الترفيهية وتحقيق تطلعات المواطنين.

وشهد اللقاء استعراض التصميمات والرسومات المعمارية النهائية للمشروع، حيث تقرر مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لتحديد موعد لعرض هذه الرسومات لاعتمادها رسميًا.

وأكد المحافظ أهمية الإسراع ببدء تنفيذ أعمال التطوير، فور اعتماد التصميمات على أن تكون حديقة الحيوان هي أولوية المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن ما تضمنته التصميمات من تفاصيل معمارية وخدمية يعكس جدية واستعدادًا فعليًا لإطلاق المشروع المنتظر من أهالي المحافظة.

وشدد اللواء مرزوق على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقترح للتنفيذ، مشيرا لضرورة قيام الشركة القائمة علي التنفيذ خلال أسبوع كحد أقصى بتركيب لافتات (بنرات) باسم المشروع، والشركة المنفذة، والبرنامج الزمني، في موقع الحديقة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير بحديقة الحيوان ستشمل إنشاء مناطق خدمات، وبحيرة ألعاب مائية، وحديقة حيوانات أليفة، وسوق تجاري، وسلسلة مطاعم، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، مؤكدًا الحفاظ على هوية الحديقة وطابعها كحديقة حيوانات تقليدية مع تحديث البنية التحتية والمنشآت القائمة.

مطاعم مفتوحة ومساحات خضراء وقاعات متعددة الاستخدامات

أما فيما يخص حديقة شجرة الدر، فستشهد تطويرًا يشمل مطاعم مفتوحة، ومساحات خضراء، وقاعات متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى فندق موتيل، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تناسب احتياجات الزوار من جميع الفئات.

واختتم المحافظ الاجتماع بتأكيد التزام الجهاز التنفيذي بالمحافظة وضرورة التزام الانتاج الحربي "شركة الانتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية بتوجيهات الدولة في تيسير الإجراءات والبدء الفعلي في تنفيذ التطوير المقترح لتحقيق أعلى معدلات التنمية، مشيرًا إلى أن المشروع سيمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الترفيهية والسياحية بالمحافظة، ويعكس استجابة حقيقية لمطالب المواطنين وتطلعاتهم.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، ورؤساء أحياء شرق وغرب المنصورة، وعدد من قيادات الأجهزة والادارات التنفيذية بالمحافظة.

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